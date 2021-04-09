Александр Логинов: «Планируем, что будем готовиться к новому сезону в команде, чтобы помогать друг другу»

Российский биатлонист поделился ожиданиями от предстоящего сезона и сообщил, что намерен тренироваться в команде, а не индивидуально.

«Важный (сезон), нужно пахать и еще раз пахать. Надо приехать домой, времени на разгрузку нет. С первого сбора нужно начать работать, чтобы не быть разобранным. С позитивными мыслями на предстоящий сезон.

Планируем, что будем готовиться в команде, чтобы могли помочь друг другу. У каждого есть сильные и слабые стороны, нужно, чтобы каждый друг друга подтягивал. Сейчас ведется разговор по плану подготовки, думаю, все получится продуктивно.

Конечно, я не закрытый человек, может, просто образ такой. Я аккуратен с незнакомыми людьми, для многих это нормально. Считаю себя коммуникабельным человеком, открытым и компанейским. Со многими ребятами мы по 15 лет в команде, со всеми у нас дружеские отношения.

Планировал ли провести сбор с лыжниками? Это сложный организационный момент, нужно подстроиться. И им нет смысла лишний раз отвлекаться, и нам нужно погрузиться в работу. У нас много стрелковой работы. Полезно будет работать именно в команде биатлонистов.

Мы очень мало времени проводим с семьей во время сезона, говорим, что мы отцы года. Хорошо, что сейчас есть видеосвязь, это как-то может помочь. Ребенок знает, что папа – это папа», – сказал Логинов.

Вернут ли Логинова в команду? Уволят ли тренеров? И чего ждать с допинг-делом Устюгова? Отвечает босс биатлона Виктор Майгуров