Михаил Шашилов: «Очень сожалею, что потеряли квоту. Больше, чем я сам себя, меня никто не накажет»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал информацию о том, что россиянки потеряли максимальную квоту на Кубке мира.

В сезоне-2021/22 в гонке смогут бежать пять биатлонисток вместо шести.

«Очень сожалею, что потеряли квоту. Больше, чем я сам себя, меня никто не накажет. Так что будем жить дальше, работать, работать и работать.

Знали ли девушки, что бьются за квоту? Думаю, нормальный спортсмен должен был за это биться, а там уже все остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. У кого-то получилось, у кого-то – нет. Немножко позже разберемся.

Белоруски очень сильно готовы, весь сезон они выступали более-менее стабильно, были и срывы. Конкурентов надо уважать. Они сильные соперники, мы их всех знаем. Борьба была, шансы были у всех. Белорусы использовали свой шанс, мы – нет.

Когда был переломный момент (в борьбе за квоту)? Наверное, оставлю это для себя, для самоанализа. Да, был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, не смог», – сказал Шашилов в эфире .

Женская сборная России потеряла максимальную квоту на Кубке мира