Захарова о допинговом деле доктора Шмидта: «Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в Германии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала допинговый скандал, связанный с деятельностью немецкого врача Марка Шмидта.

15 января Шмидт был приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы за распространение допинга.

Доктор признал, что с 2012 года он давал допинг спортсменам. Преимущественно он работал с велосипедистами и представителями зимних видов спорта.

«Масштабы того, что вскрылось, свидетельствуют о наличии в Германии организованного криминального бизнеса в области спорта высших достижений. Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в одной из передовых спортивных стран Европы.

Мы выступаем за широкое международное сотрудничество в деле борьбы с допингом в спорте», – подчеркнула Захарова.

Немецкий доктор Шмидт на суде признал вину в распространении допинга

Вы удивитесь, но в большой допинг вляпалась не Россия: рейды полиции, пакеты с кровью и связь с биатлоном