Драчев об уголовной ответственности за допинг: «Сейчас спортсмены могут применять все, а наказаний никаких нет. Страдает только Россия»

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Депутат Государственной думы и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, что разработал поправки к закону о допинге.

– У меня подготовлена большая программа по поводу изменения законодательства. Чтобы была ответственность вплоть до уголовной.

Не только для тренеров и врачей, но и для спортсменов. Сейчас они могут применять все, что хочешь, а наказаний никаких нет. Страдает только Россия. 

Когда стоит ждать принятия нового закона?

– Процедура сложная. Сейчас мы готовим поправки, чтобы в том числе был возврат полученных материальных благ: машины, квартиры.

Если наказание признано WADA, нашими федерациями и МОК, прошли все судебные инстанции, тогда наступает период возврата полученных средств, – сказал Драчев.

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