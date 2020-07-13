Драчев об уголовной ответственности за допинг: «Сейчас спортсмены могут применять все, а наказаний никаких нет. Страдает только Россия»

Депутат Государственной думы и бывший президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о том, что разработал поправки к закону о допинге.

– У меня подготовлена большая программа по поводу изменения законодательства. Чтобы была ответственность вплоть до уголовной.

Не только для тренеров и врачей, но и для спортсменов. Сейчас они могут применять все, что хочешь, а наказаний никаких нет. Страдает только Россия.

– Когда стоит ждать принятия нового закона?

– Процедура сложная. Сейчас мы готовим поправки, чтобы в том числе был возврат полученных материальных благ: машины, квартиры.

Если наказание признано , нашими федерациями и , прошли все судебные инстанции, тогда наступает период возврата полученных средств, – сказал Драчев.