«Обвинителям будет стыдно». Тихонов поздравил с Новым годом бизнесмена Быкова, которого подозревают в организации четырех заказных убйиств

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что поздравил с Новым годом бизнесмена Анатолия Быкова и бывшего главу ЦСП Александра Кравцова, которые сейчас находятся в заключении.

Быков находится под следствием по обвинению в организации в 1990-е годы четырех заказных убийств и причастности к руководству преступным сообществом Красноярского края.

Кравцову инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). По версии следствия, он похитил около 14,5 миллионов рублей.

«Я поздравил с новым годом Анатолия Петровича Быкова, Сашу Кравцова, которые сегодня наказаны абсолютно несправедливо.

Я все это проходил. Когда они устраивают маски-шоу, это значит ведется работа на публику, а на самом деле у них ничего на вас нет. Имейте это в виду. Это закончится, и этим людям будет стыдно», – написал Тихонов.

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