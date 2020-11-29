Александр Тихонов: «Когда у Логинова была беда, мы с Кравцовым поддерживали его чем только могли. Ни спасибо, ничего»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет выступления российского биатлониста в этом сезоне.

– Перед отлетом мужская сборная провела две скоростные контрольные тренировки. Это более ответственный старт. Он влияет на попадание в команду. Тренеры выхолостили биатлонистов. Я сразу сказал, что первые два этапа Кубка мира будут провальные. После нагрузки еще дорога, небольшое кислородное голодание, разница во времени – все вместе накладывается.

– Но Логинов тренировался отдельно от всей команды.

– Саша – своеобразный парень. Я знаю, что ему надо делать.

– Что?

– Это я могу ему сказать, но это бесполезно.

Когда у него была беда, мы с Кравцовым поддерживали его чем только могли. Ни спасибо, ничего. Нельзя замыкаться. Ты лидер команды.

– недавно сказал, что Логинов – не лидер. Он лидер в своей семье.

– Логинов – единственный наш чемпион мира за последние годы. Тогда кто он? Последний номер? Лидер в семье – иди работай в семью. Иди на завод... Логинову надо советоваться с профессионалами, а там сегодня нет ни одного.

От наших сегодня ждать нечего. Когда ты полон сил, толчок получается продолжительный. Резкие движения. Это значит, что физическая форма как надо. А когда вялость, незаконченность движений, сразу видно, что физически спортсмен развален. И это моментально сказывается на стрельбе, – сказал Тихонов.

Триллер в эстафете: у Самуэльссона заклинило винтовку, Йоханнес Бо ушел на круг – Логинов мог ехать к золоту, но провалился