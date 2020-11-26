Александр Логинов: «У меня есть антитела к коронавирусу. Абсолютно бессимптомно переболел, даже не знаю когда»

Чемпион мира по биатлону рассказал, что у него есть антитела к .

Сегодня Логинов занял 10-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Я не знал, чего ждать от первой гонки, тем более начало нетрадиционное – с 20 км сразу. До этого были эстафеты, где можно поймать скорость, стрелковый ритм. Сегодня было волнительно.

Занести в актив гонку не могу, последний выстрел недоработал. Но надеюсь, постепенно наберу скорость, которая позволит бороться. Однозначно можно проходить намного быстрее. Но могло быть и похуже, тем более на такой трассе. Начинать здесь тяжело.

Проблема с локтем всплывает, всплывала уже когда мы встали на лыжи. Уже знаем: чуть покоя, физиопроцедур – и можно избавиться. Сейчас ничто не беспокоит.

У меня есть антитела к коронавирусу, я абсолютно бессимптомно переболел, даже не знаю, когда. Узнал случайно, когда сдавал тест. Надеюсь, все ПЦР-тесты и дальше будут отрицательными.

Мне сказали, что антител должно хватить на 5-6 месяцев. Но в любом случае надо аккуратничать.

Тяжело сказать о целях на сезон после такой скомканной подготовительной части. Надо найти себя и потом можно бороться в каждой гонке за высокие места», – сказал Логинов в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на .

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