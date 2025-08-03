«Лейпциг» – главный фаворит на Хейлунда. Милан – 2-й, «Интер» – 3-й
Букмекеры считают, что Расмус Хейлунд перейдет в «Лейпциг».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать форварда. Если датчанин этим летом присоединится к «Лейпцигу», сыграет коэффициент 1.30.
Также вероятен трансфер Хейлунда в «Милан» (1.85) и «Интер» (4.33).
«Спартак» вдесятером ≠ поражение: матч с «Акроном» – четвертый пример при Станковиче
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости