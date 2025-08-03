«Лейпциг» – главный фаворит на Хейлунда. Милан – 2-й, «Интер» – 3-й

Букмекеры считают, что Расмус Хейлунд перейдет в «Лейпциг».

Ранее сообщалось , что «Манчестер Юнайтед» готов продать форварда. Если датчанин этим летом присоединится к «Лейпцигу», сыграет коэффициент 1.30.

Также вероятен трансфер Хейлунда в «Милан» (1.85) и «Интер» (4.33).

