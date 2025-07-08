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6.00 – Дьокереш станет лучшим бомбардиром или ассистентом в дебютном сезоне АПЛ

Букмекеры открыли линию на достижения Виктора Дьокереша в сезоне-2025/26.

Сообщалось, что «Арсенал» и «Спортинг» близки к окончательной договоренности по трансферу нападающего, сумма которого составит около 65 миллионов евро. 27-летний швед уже согласовал условия пятилетнего контракта.

БЕТСИТИ дает коэффициент 6.00 на то, что Дьокереш станет лучшим бомбардиром или ассистентом в дебютном сезоне за «Арсенал» в АПЛ. 1.85 – форвард хотя бы раз получит награду лучшему игроку месяца в чемпионате Англии.

За 1.55 можно поставить на то, что Дьокереш выйдет в стартовом составе «Арсенала» на матч 1-го тура АПЛ против «МЮ», 2.30 – забьет в игре на «Олд Траффорд».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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