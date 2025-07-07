Андреева, Самсонова и Александрова – букмекерские фавориты матчей 1/8 финала «Уимблдона»

На «Уимблдоне» пройдут очередные матчи 1/8 финала.

Сегодня сыграют три россиянки: Мирра Андреева встретится с Эммой Наварро (США), Людмила Самсонова – с Джессикой Бусас Манейро (Испания), Екатерина Александрова – с Белиндой Бенчич (Швейцария)

Все россиянки котируются фаворитами своих матчей у букмекеров. На победу Андреевой дают 1.54, на успех Самсоновой – 1.22, на победу Александровой – 1.49.

В 1/4 финала «Уимблдона» ранее вышла Анастасия Павлюченкова – в 1/8 финала она обыграла Сонай Картал (7:6, 6:4) из Великобритании.

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