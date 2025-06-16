Коэффициент на победу «Бенфики» над «Окленд Сити» с разницей в 5 голов упал до 1.22. Новозеландский клуб проиграл «Баварии» 0:10 в 1-м туре КЧМ

Букмекеры пересмотрели котировки на матч «Бенфика» – «Окленд Сити» в рамках 2-го тура клубного ЧМ.

В 1-м туре новозеландский клуб крупно уступил «Баварии» – 0:10. Во 2-м туре «Окленд Сити» сыграет против «Бенфики».

На победу португальской команды дают коэффициент 1.02. При этом после поражения новозеландцев от «Баварии» котировки на фору «Бенфики» упали.

Победа португальцев с форой (-3,5) подешевела с 1.68 до 1.10, а коэффициент на фору (-4,5) упал с 1.64 до 1.22.

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