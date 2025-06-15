Хейлунд перейдет в «Интер», считают букмекеры. В списке фаворитов также «Ювентус» и «Наполи»

Букмекеры считают, что Расмус Хейлунд перейдет в «Интер».

Ранее сообщалось , что миланский клуб уже работает над сделкой. Коэффициент на трансфер форварда «МЮ» в «Интер» упал до 1.72.

Также в списке потенциальных вариантов у букмекеров присутствует «Ювентус» (4.00) и «Наполи» (5.00).

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