Хейлунд перейдет в «Интер», считают букмекеры. В списке фаворитов также «Ювентус» и «Наполи»
Букмекеры считают, что Расмус Хейлунд перейдет в «Интер».
Ранее сообщалось, что миланский клуб уже работает над сделкой. Коэффициент на трансфер форварда «МЮ» в «Интер» упал до 1.72.
Также в списке потенциальных вариантов у букмекеров присутствует «Ювентус» (4.00) и «Наполи» (5.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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