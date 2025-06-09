«Оклахома» сравняла счет в финале с «Индианой». Букмекеры дают 85% на чемпионство «Тандер»

«Оклахома» победила «Индиану» (123:107) во втором матче финальной серии плей-офф НБА.

«Тандер» сравняли счет в решающей серии – 1:1.

Перед третьим матчем букмекеры почти не сомневаются в том, что чемпионом станет «Оклахома». На титул «Тандер» дают коэффициент 1.18, что соответствует вероятности в 85%.

Чемпионство «Пэйсерс» оценивается в 4.90 – около 15% вероятности.

Третий матч финальной серии пройдет 12 июня в Индианаполисе.

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