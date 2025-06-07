Мбаппе – фаворит на звание лучшего игрока клубного ЧМ. Винисиус и Месси – в топ-10
Букмекеры открыли линию на звание лучшего игрока клубного ЧМ-2025.
Главным фаворитом котируется Килиан Мбаппе с коэффициентом 4.50. Вторым идет Винисиус, третьим – Усман Дембеле.
Лучший игрок клубного ЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50;
2. Винисиус («Реал») – 5.50;
3. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00;
4. Дезире Дуэ («ПСЖ») – 8.00;
5-6. Джамал Мусиала («Бавария») – 15.00;
5-6. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 15.00;
7-9. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 17.00;
7-9. Лионель Месси («Интер Майами») – 17.00;
7-9. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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