Сборная России не пропускает 8 матчей подряд – с ноября 2023-го. 2.50 – Нигерия не забьет

Россия и Нигерия проведут товарищеский матч в Москве.

Команда Валерия Карпина не пропускает с ноября 2023 года. Общий счет восьми последних матчей – 44:0.

Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что Россия не пропустит от Нигерии. На гол африканской сборной дают 1.52.

Матч состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

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