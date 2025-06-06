Сборная России не пропускает 8 матчей подряд – с ноября 2023-го. 2.50 – Нигерия не забьет
Россия и Нигерия проведут товарищеский матч в Москве.
Команда Валерия Карпина не пропускает с ноября 2023 года. Общий счет восьми последних матчей – 44:0.
Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что Россия не пропустит от Нигерии. На гол африканской сборной дают 1.52.
Матч состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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