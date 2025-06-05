Букмекеры сомневаются, что Бразилия победит Эквадор в дебютном матче Анчелотти

Карло Анчелотти проведет дебютный матч на посту главного тренера сборной Бразилии.

В ночь с 5 на 6 июня бразильцы сыграют на выезде против Эквадора в отборе к ЧМ-2026.

Букмекеры сомневаются, что Бразилия сможет победить в первом матче под руководством Анчелотти. На победу гостей дают коэффициент 2.20, на непоражение Эквадора – 1.72.

Матч состоится 6 июня и начнется в 02:00 по московскому времени.

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