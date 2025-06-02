Синнер выиграл 32 из 33 последних матчей. 15.00 – Рублев прервет победный тренд итальянца

Андрей Рублев встретится с Янником Синнером в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Итальянский теннисист проиграл лишь в одном из 33 последних матчей – Карлосу Алькарасу (6:7, 1:6) в финале турнира в Риме.

Букмекеры считают Синнера подавляющим фаворитом игры с Рублевым за 1.04. На победу российского теннисиста дают коэффициент 15.00.

Рублев и Синнер трижды встречались между собой в 2024 году – россиянин выиграл один матч. 2.37 – заберет хотя бы один сет сегодня.

Матч состоится 2 июня и начнется в 21:15 по московскому времени.

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