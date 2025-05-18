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Австрия выиграла Евровидение-2025 – была второй у букмекеров. Главный фаворит – Швеция – не попал в тройку

Завершилось Евровидение-2025, победителем стал представитель Австрии: это исполнитель JJ с песней Wasted Love. Перед конкурсом букмекеры прогнозировали победу австрийца с вероятностью в 25% (коэффициент 4.00), считая его вторым претендентом.

Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, третье – у Томми Кэша, который представлял Эстонию. Израиль в предстартовых котировках шел третьим, а Эстония – только 12-й.

Фаворитом котировалась группа KAJ из Швеции с песней Bara Bada Bastu: 55% давали на успех (коэффициент 1.83) и 95% – на попадание в тройку (1.05), а перед финалом победу оценивали в 65% (1.53). Все эти прогнозы не оправдались – шведы закончили четвертыми. 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Михаил Морозов
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