«Зенит» перестал котироваться главным фаворитом на чемпионство в РПЛ. «Краснодар» поднялся на первую строчку, «Спартак» – третий

В РПЛ впервые за сезон сменился букмекерский фаворит.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1). После этого петербуржцы перестали котироваться главными фаворитами на чемпионство и опустились на второе место.

Теперь главным фаворитом букмекеры считают «Краснодар». Третьим идет «Спартак».

В таблице РПЛ лидируют «быки», набрав 46 очков. У «Спартака» и «Зенита» по 43 очка.

Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

«Краснодар» – 2.55; «Зенит» – 2.80; «Спартак» – 3.50; «Локомотив» – 30.00; «Динамо» Москва – 35.00.

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