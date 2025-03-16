«Зенит» перестал котироваться главным фаворитом на чемпионство в РПЛ. «Краснодар» поднялся на первую строчку, «Спартак» – третий
В РПЛ впервые за сезон сменился букмекерский фаворит.
В 21-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1). После этого петербуржцы перестали котироваться главными фаворитами на чемпионство и опустились на второе место.
Теперь главным фаворитом букмекеры считают «Краснодар». Третьим идет «Спартак».
В таблице РПЛ лидируют «быки», набрав 46 очков. У «Спартака» и «Зенита» по 43 очка.
Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
«Краснодар» – 2.55;
«Зенит» – 2.80;
«Спартак» – 3.50;
«Локомотив» – 30.00;
«Динамо» Москва – 35.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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