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«Фиорентина» разгромила «Ювентус – 3:0. На победу с форой (-2) зашел коэффициент 17.00

«Ювентус» проиграл «Фиорентине» (0:3) в гостях в 29-м туре Серии А.

В прематче «Фиорентина» котировалась андердогом с коэффициентом 3.30. На победу с форой (-2) давали 17.00.

«Фиорентина» обыграла «Ювентус» с разницей в 3+ гола впервые с 2020 года.

Для туринцев это второе разгромное поражение подряд. В прошлом туре они проиграли «Аталанте» (0:4).

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Опубликовала: Венера Кравченко
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