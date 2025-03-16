«Аталанта» одержала дома всего одну победу в 2025 году. 2.85 – проиграют «Интеру»
«Аталанта» примет «Интер» в 29-м туре Серии А.
Букмекеры дают командам примерно равные шансы. На победу «Аталанты» можно поставить с коэффициентом 2.65. Выигрыш гостей идет за 2.85. Ничья оценивается в 3.40.
В 2025 году бергамаски одержали дома лишь одну победу – 4 ничьих и 3 поражения. Также «Аталанта» не обыгрывает «Интер» 14 матчей подряд.
В последний раз бергамаски победили в очном матче в 2018 году (4:1).
«Интер» лидирует в Серии А, набрав 61 очко. «Аталанта» с 58 баллами идет третьей в таблице.
Матч пройдет 16 марта и начнется в 22:45 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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