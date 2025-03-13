Баста – лучший неспортивный амбассадор России по версии «Вредного букмекера». Мусагалиев и Бурунов – в топ-3
Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев назвал музыканта Басту лучшим неспортивным амбассадором России.
«Баста – один из самых популярных людей России. У него огромная аудитория в разных соцсетях, на одном только ютубе 6,5 млн подписчиков.
Василий Вакуленко вовлечен в разные активности Winline: офлайн участвует и в Winline Зимнем Кубке РПЛ, и наводит шороху в Winline Медиалиге со своим клубом «СКА-Ростов».
В онлайне он регулярно в мерче с лого букмекера, делает интеграции в свои проекты и поддерживает активации партнера», – отметил Прокофьев для Спортса’’.
В топ-3 лучших неспортивных амбассадоров по версии «Вредного букмекера» также вошли Азамат Мусагалиев (Winline) и Сергей Бурунов («Фонбет»).
«Ключевое – медийность амбассадора, помноженная на количество и качество букмекерских активаций за последний год.
Амбассадоры в этой категории работают на узнаваемость бренда, улучшение имиджа и лояльности. Они не дают мгновенной конверсии в ставки, а влияют на аудиторию вдолгую», – рассказал Прокофьев о критериях выбора.
Баста, Бурунов, Мусагалиев – кто лучший неспортивный амбассадор букмекеров?
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