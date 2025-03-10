Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне, считают российские БК. Зарубежные букмекеры уверены, что египтянин останется в «Ливерпуле»

Букмекеры расходятся во мнениях о будущем клубе Мохамеда Салаха.

Контракт 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» истекает 30 июня. Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.40 на то, что Салах начнет сезон-2025/26 в Саудовской Аравии. Продление контракта с «Ливерпулем» идет за 2.72.

Зарубежные букмекеры считают иначе – они почти не сомневаются в том, что Салах останется в «Ливерпуле» (1.22). На продолжение карьеры в Саудовской Аравии дают коэффициент 4.30.

На счету Салаха 27 голов и 17 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Он побил клубный рекорд по голевым действиям за один сезон АПЛ, установленный Луисом Суаресом в сезоне-2013/14 – 43 (31 гол, 12 ассистов).

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