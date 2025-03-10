  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 0:4 от «Аталанты» – крупнейшее домашнее поражение «Ювентуса» в Серии А в XXI веке. Коэффициент на чемпионство туринцев вырос в 4 раза
2

0:4 от «Аталанты» – крупнейшее домашнее поражение «Ювентуса» в Серии А в XXI веке. Коэффициент на чемпионство туринцев вырос в 4 раза

«Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» (0:4) в 28-м туре Серии А.

Клуб из Турина впервые в XXI веке проиграл на своем поле в чемпионате Италии с разницей в четыре мяча.

До игры с «Аталантой» на чемпионство «Ювентуса» давали 15.00. После разгромного поражения коэффициент на титул туринцев взлетел до 67.00.

Фаворитом чемпионской гонки в Италии остается «Интер» (1.61). Вторым идет «Наполи» (2.75), третьей – «Аталанта» (7.00).

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoАталанта
logoсерия А Италия
Ставки на сегодня
logoЮвентус
logoНаполи
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
Четыре жителя Тобольска получили условные сроки за организацию нелегального казино с доходом 27 млн рублей
6 минут назад
В Румынии предложили запретить игрокам тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка
1сегодня, 08:50
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 4.00 – форвард «Акрона» еще сыграет за сборную
сегодня, 08:35
«Спартак» перестал быть главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке у букмекеров после 1:2 с «Рубином». Коэффициент на титул москвичей поднялся с 3.10 до 5.50
6сегодня, 07:38
Рахимов обыграл московскую команду в РПЛ впервые за 26 матчей. В 2018 году «Ахмат» победил «Спартак» – 2:1
10вчера, 19:37
«МЮ» не побеждает «Арсенал» 2,5 года. На ничью сыграл коэффициент 3.60
вчера, 18:44
«Спартак» проиграл «Рубину» впервые с 2021 года – 1:2. На победу казанцев давали 17%
24вчера, 18:35
В Бундеслиге хозяева не выигрывают 19 матчей подряд. «Бавария» и «Байер» проиграли в 25-м туре
2вчера, 18:28
В Бразилии сайты легальных букмекеров стали вторыми по посещаемости после Google
вчера, 16:43
В 28-м туре Серии А в 7 матчах подряд сыграла ставка на обмен голами
вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» и «Рубин» забили 3 гола в 1-м тайме. На это давали коэффициент 8.60
вчера, 17:24
«Лига Ставок» открыла Дом Спорта грандиозным шоу для VIP-клиентов
вчера, 14:52Промо
«Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. 1.55 – серия прервется в игре с «Реалом»
вчера, 14:27
Ян Непомнящий о BetBoom Media Chess: «Надеюсь, подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы»
вчера, 14:00Промо
«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»
вчера, 06:50
«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей
2вчера, 06:25
«Борьба будет до самого конца, свою роль могут сыграть замены». Прогноз Алфимова на матч «Факел» – «Зенит»
8 марта, 11:31
«Гол Соболева – рискованная, но в теории оправданная ставка». Васильев сделал прогноз на матч «Факел» – «Зенит»
48 марта, 11:27
«Оренбург» проигрывает 7 матчей подряд в РПЛ. 1.84 – не уступит дома «Ростову»
18 марта, 06:30
Волшебная восьмерка от BetBoom и 640 000 фрибетов
7 марта, 13:41Промо