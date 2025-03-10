0:4 от «Аталанты» – крупнейшее домашнее поражение «Ювентуса» в Серии А в XXI веке. Коэффициент на чемпионство туринцев вырос в 4 раза

«Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» (0:4) в 28-м туре Серии А.

Клуб из Турина впервые в XXI веке проиграл на своем поле в чемпионате Италии с разницей в четыре мяча.

До игры с «Аталантой» на чемпионство «Ювентуса» давали 15.00. После разгромного поражения коэффициент на титул туринцев взлетел до 67.00.

Фаворитом чемпионской гонки в Италии остается «Интер» (1.61). Вторым идет «Наполи» (2.75), третьей – «Аталанта» (7.00).

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