«Рубин» – сложный соперник для «Спартака». Не верю в результативный матч». Прогноз Васильева
Илья Васильев сделал прогноз на матч 20-го тура Мир РПЛ «Рубин» – «Спартак».
Автор Спортса’‘ поставил на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1.44.
«Рубин» – сложный соперник для «Спартака», несмотря на невзрачный матч Рашида Рахимова против «Ахмата».
В первом тайме «Спартак» тяжело смотрелся с «Оренбургом» из-за закрытого Наиля Умярова. Игра стала вязкой, продвижение закрылось компактностью и дисциплиной. «Рубин» способен сделать еще жестче.
«Спартак» – все равно фаворит, но я не верю в результативный матч – команды не пробьют тотал больше трех голов», – считает Васильев.
Матч пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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