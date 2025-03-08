«Рубин» – сложный соперник для «Спартака». Не верю в результативный матч». Прогноз Васильева

Илья Васильев сделал прогноз на матч 20-го тура Мир РПЛ «Рубин» – «Спартак».

Автор Спортса’‘ поставил на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1.44.

«Рубин» – сложный соперник для «Спартака», несмотря на невзрачный матч Рашида Рахимова против «Ахмата».

В первом тайме «Спартак» тяжело смотрелся с «Оренбургом» из-за закрытого Наиля Умярова. Игра стала вязкой, продвижение закрылось компактностью и дисциплиной. «Рубин» способен сделать еще жестче.

«Спартак» – все равно фаворит, но я не верю в результативный матч – команды не пробьют тотал больше трех голов», – считает Васильев.

Матч пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе

Команда Чернявского отрывается от команды Дорского. Прогнозы на новый тур РПЛ