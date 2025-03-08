«Тоттенхэм» остается главным фаворитом ЛЕ после поражения от АЗ в первом матче 1/8 финала. «Лацио» – второй, «МЮ» – третий
«Тоттенхэм» остается главным фаворитом Лиги Европы.
«Шпоры» проиграли АЗ (0:1) в первом матче 1/8 финала. При этом букмекеры все еще считают «Тоттенхэм» главным фаворитом турнира. Вторым котируется «Лацио», третьим – «Манчестер Юнайтед».
Победитель Лиги Европы по версии букмекеров:
1. «Тоттенхэм» – 5.50;
2. «Лацио» – 6.00;
3. «Манчестер Юнайтед» – 7.50;
4. «Рома» – 8.00;
5. «Атлетик» – 9.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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