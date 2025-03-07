«Лацио» вдевятером вырвал победу у «Виктории» на 98-й минуте. В лайве на римлян давали 126.00
«Лацио» обыграл «Викторию» (2:1) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Римляне забили победный мяч на 98-й минуте, играя вдевятером после удалений Николо Равеллы и Самуэля Жиго.
Перед решающим голом «Лацио» на победу итальянского клуба давали коэффициент 126.00.
Ответная игра состоится 13 марта в Италии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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