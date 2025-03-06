Глава ЕЦУПИС о борьбе с нелегальными букмекерами: «Ожидаем, что для дроповодов будет введена уголовная ответственность»
Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о мерах по борьбе с нелегальными букмекерами в России.
«Если раньше банки могли только приостанавливать операции, которые содержались в фидах ЦБ РФ, то с 1 июля банки обязаны блокировать любые платежи от клиентов, которые попали в фиды МВД. Это серьёзное подспорье. Всё больше появляется механизмов различных взаимодействия банков с ЦБ РФ.
Ожидаем, что с большой долей вероятности будет введена уголовная ответственность против злодеяний так называемых дроповодов. Эта деятельность будет существенно пресечена», – заявила Шейкина.
Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
В 2024 году крупные российские банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с сомнительными транзакциями, что привело к просадке нелегального сектора азартных игр в России.
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