Глава ЕЦУПИС о борьбе с нелегальными букмекерами: «Ожидаем, что для дроповодов будет введена уголовная ответственность»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о мерах по борьбе с нелегальными букмекерами в России.

«Если раньше банки могли только приостанавливать операции, которые содержались в фидах ЦБ РФ, то с 1 июля банки обязаны блокировать любые платежи от клиентов, которые попали в фиды МВД. Это серьёзное подспорье. Всё больше появляется механизмов различных взаимодействия банков с ЦБ РФ.

Ожидаем, что с большой долей вероятности будет введена уголовная ответственность против злодеяний так называемых дроповодов. Эта деятельность будет существенно пресечена», – заявила Шейкина.

Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

В 2024 году крупные российские банки запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с сомнительными транзакциями, что привело к просадке нелегального сектора азартных игр в России.

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