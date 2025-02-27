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  • Антон Лисин: «Winline изменил подход букмекеров к маркетингу. Мы показали, что не обязательно заваливать баблом медиа – можно самим делать успешные проекты»
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Антон Лисин: «Winline изменил подход букмекеров к маркетингу. Мы показали, что не обязательно заваливать баблом медиа – можно самим делать успешные проекты»

Экс-руководитель PR компании Winline и бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал о развитии проекта «Коммент.Шоу».

– За счет чего «Коммент.Шоу» рос?

– За счет искреннего продюсирования. Мы не звали гостей, например, через «Зенит». В духе спонсор сказал Аршавину прийти, а тот идет, потому что велели. Нет, все было по желанию. Нобель звонит гостю, у которого, скажем так, наболело. И тот шел излить душу, а не по обязательствам. С тем же Галицким именно так и получилось.

В какой-то степени Winline изменил подход букмекеров к маркетингу. Мы показали, что не обязательно заваливать баблом медиа, а можно самим делать успешные медиапроекты на том же ютубе – и продвигать себя.

Моя идея вообще была в том, чтобы не выпячивать бренд. Это как на свидании с девушкой: представь, ты сразу выкладываешь на стол деньги и бицепсы напрягаешь – выглядит же несколько навязчиво.

Вот и здесь – хотелось вести себя естественно. Зрителю нравится продукт, а Winline – его создатель. Так выстраивается позитивная ассоциация с брендом, – сказал Лисин в интервью Спортсу’’.

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Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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