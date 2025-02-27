«Ноттингем Форест» прорекламировал 7 букмекеров во время матча с «Арсеналом»

«Ноттингем Форест» разместил рекламу семи букмекерских компаний на LED-бортах во время матча 27-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

По данным журналиста Лукаша Бащека, во время игры на бортах была показана реклама Kaiyun Sports, Betano, Betway, Bet365, Fun88, Parimatch и 8xbet. Стоимость 30-секундного размещения оценивается в несколько тысяч фунтов.

У «Ноттингема» есть титульный беттинг-партнер – компания Kaiyun Sports.

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