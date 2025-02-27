Де Брюйне продолжит карьеру в МЛС, считают букмекеры. Продление контракта с «Сити» менее вероятно
Букмекеры оценили вероятность ухода Кевина де Брюйне из «Ман Сити» по окончании сезона.
30 июня у бельгийского полузащитника истекает контракт с клубом. Букмекеры считают, что де Брюйне покинет «Сити» и переедет в МЛС – на это дают коэффициент 1.90.
Продление контракта с «Манчестер Сити» менее вероятно – на него можно поставить за 2.75.
Где будет играть де Брюйне в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. Любой клуб МЛС – 1.90
2. «Манчестер Сити» – 2.75
3. Любой клуб Саудовской Аравии – 4.50
4. «Бавария» – 17.00
5-6. «Вольфсбург» – 26.00
5-6. «Генк» – 26.00
7. «Жирона» – 41.00
У «Арсенала» остался лишь 1% на титул. Гонка в АПЛ завершена
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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