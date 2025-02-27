Де Брюйне продолжит карьеру в МЛС, считают букмекеры. Продление контракта с «Сити» менее вероятно

Букмекеры оценили вероятность ухода Кевина де Брюйне из «Ман Сити» по окончании сезона.

30 июня у бельгийского полузащитника истекает контракт с клубом. Букмекеры считают, что де Брюйне покинет «Сити» и переедет в МЛС – на это дают коэффициент 1.90.

Продление контракта с «Манчестер Сити» менее вероятно – на него можно поставить за 2.75.

Где будет играть де Брюйне в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. Любой клуб МЛС – 1.90

2. «Манчестер Сити» – 2.75

3. Любой клуб Саудовской Аравии – 4.50

4. «Бавария» – 17.00

5-6. «Вольфсбург» – 26.00

5-6. «Генк» – 26.00

7. «Жирона» – 41.00

Ставки на Спортсе

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