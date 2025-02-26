Ни один игрок «Эвертона» не получил больше желтых в сезоне АПЛ, чем Пикфорд. 7.50 – вратарь получит предупреждение в игре с «Брентфордом»

Джордан Пикфорд заработал 6 желтых карточек в этом сезоне АПЛ.

Ни один игрок «Эвертона» не получил больше предупреждений. Столько же желтых карточек только у Эшли Янга.

Сегодня «Эвертон» сыграет против «Брентфорда» на выезде. Букмекеры дают коэффициент 7.50 на предупреждение Пикфорда.

Матч состоится 26 февраля и начнется в 22:30 мск.

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