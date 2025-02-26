Певец Сердар Ортач приговорен к 10 месяцам тюрьмы в Турции за рекламу ставок
Турецкий певец Сердар Ортач получил 10 месяцев тюрьмы за рекламу нелегального гемблинга.
По данным Turkiye Today, суд Стамбула приговорил Ортача к 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в 400 лир за рекламу ставок на спорт и поощрение нелегального гемблинга.
Однако, по информации источника, суд принял решение отложить исполнение приговора до завершения расследования, в котором помимо Ортача также фигурирует турецкий шоумен Мехмет Али Эрбил и еще как минимум 10 человек.
Изначально прокуратура запрашивала для Ортача до 3 лет тюремного заключения по обвинению в «поощрении и рекламе незаконных ставок».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Turkiye Today
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