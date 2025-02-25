Россияне стали в 7 раз чаще пополнять баланс букмекеров цифровой картой ЦУПИС

Единый ЦУПИС отчитался о результатах внедрения своей цифровой карты.

Отмечается, что россияне стали в 7 раз чаще пользоваться цифровой картой ЦУПИС при пополнении баланса букмекеров по сравнению с январем прошлого года.

В этот же период количество переводов с баланса букмекеров на цифровую карту ЦУПИС выросло в 4 раза.

«Нам удалось реализовать максимально бесшовный путь при пополнении баланса букмекеров цифровой картой, когда сразу видно сколько денег доступно для пополнения и не надо вводить CVV, а в ряде случаев и код из SMS. Любители спорта оценили удобство и скорость такого сценария, поэтому все чаще выбирают решения ЕЦУПИС для платежей у букмекеров.

Вдобавок к этому конверсия успешных платежей по нашей карте выше, чем у банковских карт. Оперативность переводов при должном уровне надежности – один из самых востребованных запросов на платежном рынке, которому нам успешно удается отвечать», – отметил член правления ЕЦУПИС Артем Сычев.

Цифровая карта была запущена в Кошельке ЦУПИС весной 2023 года.

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