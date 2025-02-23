Гол Салаха на 5% вероятнее забитого мяча Холанда в матче «Ман Сити» – «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в 26-м туре АПЛ.
Самым предсказуемым автором гола в составе хозяев считается Эрлинг Холанд – на это предлагается коэффициент 2.20. Процент вероятности такого события равен примерно 45%.
У гостей самый возможный автор гола – Мохамед Салах с коэффициентом 2.00. Это 50% вероятности.
Еще несколько футболистов получили коэффициент не более 3.55 на забитый гол. В составе «Сити» это Омар Мармуш (3.00) и Фил Фоден (3.55), а у «Ливерпуля» – Дарвин Нуньес (3.00), Диогу Жота (3.05), Луис Диас и Коди Гакпо (по 3.55).
Матч запланирован на вечер 23 февраля, он начнется в 19:30.
Опубликовал: Михаил Морозов
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