Гол Салаха на 5% вероятнее забитого мяча Холанда в матче «Ман Сити» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в 26-м туре АПЛ.

Самым предсказуемым автором гола в составе хозяев считается Эрлинг Холанд – на это предлагается коэффициент 2.20. Процент вероятности такого события равен примерно 45%.

У гостей самый возможный автор гола – Мохамед Салах с коэффициентом 2.00. Это 50% вероятности.

Еще несколько футболистов получили коэффициент не более 3.55 на забитый гол. В составе «Сити» это Омар Мармуш (3.00) и Фил Фоден (3.55), а у «Ливерпуля» – Дарвин Нуньес (3.00), Диогу Жота (3.05), Луис Диас и Коди Гакпо (по 3.55).

Матч запланирован на вечер 23 февраля, он начнется в 19:30.

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