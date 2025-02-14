Джокович доберется до 100 титулов ATP до конца карьеры, считают букмекеры. Сейчас у Новака 98 трофеев
Букмекеры оценили вероятность того, что Новак Джокович выиграет минимум 100 турниров APT до конца карьеры.
На данный момент 37-летний серб выиграл 98 одиночных турниров ATP. Однако, с начала 2024 года у него не было ни одного титула этой категории.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.38 на то, что Джокович достигнет отметки в 100 титулов ATP до конца карьеры. На падение рекорда Джимми Коннорса по количеству одиночных титулов АТР (109) можно поставить за 7.80.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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