  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Джокович доберется до 100 титулов ATP до конца карьеры, считают букмекеры. Сейчас у Новака 98 трофеев
0

Джокович доберется до 100 титулов ATP до конца карьеры, считают букмекеры. Сейчас у Новака 98 трофеев

Букмекеры оценили вероятность того, что Новак Джокович выиграет минимум 100 турниров APT до конца карьеры.

На данный момент 37-летний серб выиграл 98 одиночных турниров ATP. Однако, с начала 2024 года у него не было ни одного титула этой категории.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.38 на то, что Джокович достигнет отметки в 100 титулов ATP до конца карьеры. На падение рекорда Джимми Коннорса по количеству одиночных титулов АТР (109) можно поставить за 7.80.

Ставки на Спортсе’‘

Цифры букмекеров-2024: 35,3 млрд отчислений, выручка – 1,73 трлн, Pari обошел «Лигу Ставок»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на теннис
logoATP
Ставки на сегодня
logoДжимми Коннорс
logoНовак Джокович
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Более $1 млрд заработали гемблинг-компании в Дании за 2024 год
сегодня, 09:51
Сборная России – букмекерский фаворит товарищеских матчей с Нигерией, Замбией и Беларусью
сегодня, 08:58
«Брайтон» неделю назад выбил «Челси» из Кубка лиги. 2.90 – победят «синих» в АПЛ сегодня
1сегодня, 08:28
Армения планирует ввести на игорный бизнес налог в 10%
сегодня, 07:45
Около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС приходится на нелегальных операторов
вчера, 15:45
В Британии на 31% выросло число регистраций молодежи до 25 лет в сервисе самоограничений на совершение ставок
вчера, 14:51
У Агуэро не зашла ставка на матч «Сити» – «Реал». Он проиграл $10 тысяч, поставив на 2 гола в первом тайме
32вчера, 13:38
Sportradar продлил соглашение о сотрудничестве с MLB до 2032 года
вчера, 13:12
Александр Мостовой: «Мои прогнозы сбываются на 95%. Всегда говорю в начале сезона, кто будет бороться за чемпионство»
39вчера, 12:12
Пакета получил желтую карточку в день рождения брата, чтобы он заработал на ставке. Игроку «Вест Хэма» и Бразилии грозит длительная дисквалификация (Globo)
88вчера, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Экспресс на матчи Лиги чемпионов и АПЛ принес клиенту «Лиги Ставок» более 5 млн рублей
вчера, 13:56Промо
Клиент «Лиги Ставок» выиграл 9,9 млн рублей, составив экспресс на матчи Лиги чемпионов и КХЛ
вчера, 09:45Промо
«Милан» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:1. На камбэк итальянцев дают 4.70
112 февраля, 20:52
Ординары на мадридское дерби принесли совершенно полярные эмоции клиентам БК Мелбет.
12 февраля, 08:38Промо
«Реал» победил «Сити» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча. В лайве на камбэк мадридцев давали 63.00
7011 февраля, 21:55
«Ман Сити» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого стыкового матча ЛЧ
11 февраля, 09:11Промо
Ничья в мадридском дерби принесла клиенту «Лиги Ставок» 12 млн рублей
10 февраля, 14:22Промо
Победа Nigma Galaxy над Tundra Esports на 2-й карте полуфинала BLAST Slam II принесла клиенту «Лиги Ставок» 1 000 000 рублей
10 февраля, 12:50Промо
Лига Ставок раздала миллионы рублей победителям пятого розыгрыша акции ЛотеRRея Cullinan
10 февраля, 11:01Промо
Как Лига Ставок Media Basket влияет на развитие баскетбола в России, что делать, чтобы попасть в медийную команду и как защитить титул?
10 февраля, 09:52Промо
Рекомендуем