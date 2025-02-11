Медведев котируется фаворитом турнира в Марселе. Он почти 2 года не играл на ATP 250

Букмекеры считают Даниила Медведева главным фаворитом турнира в Марселе.

Российский теннисист впервые с июня 2023 года сыграет на турнире серии ATP 250. Он котируется первым фаворитом за 3.50.

В топ-3 у букмекеров также входят Хуберт Хуркач (6.00) и Юго Эмбер (7.00). Карен Хачанов котируется четвертым за 10.00.

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