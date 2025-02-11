Прибыль ЦУПИСа увеличилась на 53% за год – до 31,7 млрд рублей. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы бетторов
Стали известны данные о прибыли оператора Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПИС) НКО «Мобильная карта» за 2024 год.
Прибыль платежного оператора российских букмекеров увеличилась на 53% по сравнению с 2023 годом и составила 31,7 млрд рублей, сообщили в Банке России.
ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За 2024 год комиссионные доходы компании составили 59,6 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее.
Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.
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