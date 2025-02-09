21.00 – ресивер «Филадельфии» Эй Джей Браун будет читать роман «Война и мир» во время Супербоула-2025

Букмекеры принимают эксклюзивные ставки на Супербоул-2025.

Одна из специальных линий – «Какую книгу будет читать во время матча ресивер «Филадельфии» Эй Джей Браун».

Во время игры 1/8 финала с «Грин-Бэй» Эй Джей Браун попал в кадр, читающим книгу «Внутреннее совершенство» (Inner Excellence) от бизнес-коуча Джима Мерфи.

Как рассказал Эй Джей Браун, чтение этой книги помогает ему сохранять спокойствие во время игр. На следующий день после матча «Внутреннее совершенство» заняло первую строчку в рейтинге бестселлеров на Amazon.

Букмекеры подготовили специальные ставки, что будет читать Браун во время Супербоула:

«Любовь причиняет боль: буддийские советы для разбитых сердец» – 8.00; Библия – 9.00; Что-нибудь из Шекспира – 10.00; «Над пропастью во ржи» – 10.00; «Война и мир» – 21.00; «Лолита» – 26.00.

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