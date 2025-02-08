84,58 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в январе. «Фонбет» остается лидером по объему трафика
Трафик сайтов российских букмекеров вырос почти на 5%.
По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в январе составил 84,58 миллионов пользователей. Прирост составил 4,19% по сравнению с декабрем.
Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 36,47 млн пользователей в январе, что на 2,67% больше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также входят Winline (18,72 млн) и BetBoom(7,3 млн).
Также Winline показал наибольший рост в процентном соотношении – плюс 39,10% по сравнению с декабрем. Самое большое падение – у Olimpbet (минус 67,95%).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «РБ Бизнес»
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