Александрова выиграла турнир WTA-500 в Линце, хотя котировалась лишь пятой фавориткой

Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:2, 3:6, 7:5) и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Линце.

Россиянка перед началом турнира котировалась лишь 5-й в списке фаворитов с коэффициентом 9.00. Главной фавориткой за 3.00 считалась Каролина Мухова.

Для Александровой это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере.

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