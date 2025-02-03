Александрова выиграла турнир WTA-500 в Линце, хотя котировалась лишь пятой фавориткой
Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:2, 3:6, 7:5) и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Линце.
Россиянка перед началом турнира котировалась лишь 5-й в списке фаворитов с коэффициентом 9.00. Главной фавориткой за 3.00 считалась Каролина Мухова.
Для Александровой это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере.
Реакция букмекеров на обмен Дончича: «Лейкерс» – новый претендент на титул, «Даллас» сбросили к «Клипперс» и «Хьюстону»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем