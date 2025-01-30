Криптоказино Roobet стало беттинг-партнером «Челси» в Латинской Америке и Канаде

«Челси» объявил о подписании соглашения с криптоказино Roobet.

Сделка, в рамках которой Roobet станет официальным беттинг-партнером клуба в Латинской Америке и Канаде, оценивается более чем в 1 миллион евро в год. Срок соглашения не разглашается.

Roobet уже сотрудничает с UFC и рэпером Snoop Dogg.

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