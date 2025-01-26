Роналду забьет около 32 мячей в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии, считают букмекеры. У португальца 13 голов в 15 матчах

Букмекеры принимают ставки на результативность Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.

39-летний форвард «Аль-Насра» забил 13 мячей в 15 матчах и лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Португалец опережает Карима Бензема из «Аль-Иттихада» и Александра Митровича из «Аль-Хилаля». У обоих по 12 голов.

Букмекеры дают коэффициент 1.70, что Роналду забьет минимум 32 гола до конца сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Обратная ставка сыграет за 2.03.

После 16 туров «Аль-Наср» набрал 32 очка и идет на 4-й строчке в таблице.

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