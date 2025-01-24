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  • Соболенко – безоговорочный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Киз дают 3.65, хотя перед турниром она котировалась за 71.00
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Соболенко – безоговорочный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Киз дают 3.65, хотя перед турниром она котировалась за 71.00

Арина Соболенко победит в финале Australian Open, считают букмекеры.

На успех белорусской теннисистки в матче против Мэдисон Киз дают коэффициент 1.30. Ее соперница котируется за 3.65, что соответствует вероятности в 27% на победу.

Американская теннисистка сенсационно дошла до финала Australian Open. Перед началом турнира на титул Киз можно было поставить с коэффициентом 71.00.

Для восьмой ракетки мира это лишь второй финал турнира «Большого шлема» в карьере. Первый был на US Open-2017, где она уступила Слоун Стивенс.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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