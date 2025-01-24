Соболенко – безоговорочный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Киз дают 3.65, хотя перед турниром она котировалась за 71.00
Арина Соболенко победит в финале Australian Open, считают букмекеры.
На успех белорусской теннисистки в матче против Мэдисон Киз дают коэффициент 1.30. Ее соперница котируется за 3.65, что соответствует вероятности в 27% на победу.
Американская теннисистка сенсационно дошла до финала Australian Open. Перед началом турнира на титул Киз можно было поставить с коэффициентом 71.00.
Для восьмой ракетки мира это лишь второй финал турнира «Большого шлема» в карьере. Первый был на US Open-2017, где она уступила Слоун Стивенс.
Юра Борисов – номинант «Оскара». Шанс на статуэтку, как у «Реала» в ЛЧ!
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем