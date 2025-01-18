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«Аталанта» – фаворит против «Наполи». Бергамаски разгромили неаполитанцев в двух последних матчах с общим счетом 6:0

«Аталанта» примет «Наполи» в 21-м туре Серии А.

«Аталанта» – небольшой фаворит за 2.40. На «Наполи» и на ничью дают одинаковый коэффициент – по 3.30.

В последних двух очных матчах бергамаски победили с одинаковым счетом 3:0. На фору «Аталанты» (-2,5) можно поставить за 11.00.

Букмекеры сомневаются, что игра получится результативной. Тотал меньше 2,5 голов идет за 1.75, а тотал больше 2,5 оценивается в 2.08.

При этом в 8 из 9 последних матчей между «Аталанто» и «Наполи» было забито 3+ гола.

Игра пройдет 18 января. Начало – в 22:45 мск.

Ставочная вики Спортса

Вместо борьбы за титул – атака на рекорд «Мантовы». Безумные цифры «Юве» и Тиаго Мотты

Опубликовала: Венера Кравченко
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