Бернарда Томича подозревают в организации двух договорных матчей. Один из них – с Сафиуллиным на Аustralian Open-2022

Полиция подозревает Бернарда Томича в организации договорных матчей.

По данным The Age, расследование в отношении бывшего 17-го номера мирового рейтинга было инициировано из-за обнаружения подозрительных ставок на два матча с его участием.

Сообщается, что подозрительные ставки были сделаны на матч квалификации Australian Open-2022 между Томичем и россиянином Романом Сафиуллиным, а также на игру австралийца на турецком «Челленджере» несколькими месяцами ранее.

Полицейское расследование закончилось после того, как за несколько месяцев не было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений Томичу.

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) провело собственное расследование, изъяв телефон Томича и допросив его, но также не смогло найти доказательств причастности игрока к договорным матчам.

Источники, знакомые с ходом полицейского расследования, отметили, что детективы расследовали подозрительные выигрышные ставки трех мужчин из Нового Южного Уэльса, которые, предположительно, были связаны с Томичем либо напрямую, либо через близкого родственника.

Сам теннисист отказался обсуждать с журналистами ход расследования.

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