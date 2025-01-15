В Краснодаре зарегистрировано ООО «Винлайн Парк Арена». По тому же адресу расположен стадион «Краснодара»
13 декабря в Краснодаре было зарегистрировано ООО «Винлайн Парк Арена».
Место регистрации – улица Разведчика Леонова, 1 – совпадает с адресом домашнего стадиона «Краснодара».
Winline – титульный партнер «Краснодара». Соглашение клуба с букмекером рассчитано до конца сезона-2026/27.
Арестован игрок «Севильи» – за странные желтые, на них могли зарабатывать. Грозит до трех лет тюрьмы
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Rusprofile
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