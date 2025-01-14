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Арестован защитник «Севильи» Салас. Его подозревают в намеренном получении желтых карточек в матчах Ла Лиги

Защитник «Севильи» Кике Салас арестован по подозрению в организации ставок на матчи с его участием, сообщает COPE.

22‑летнего футболиста подозревают в том, что он намеренно получал желтые карточки в матчах прошлого сезона Ла Лиги, чтобы его друзья могли заработать на ставках. Салас и два его предполагаемых сообщника находятся под следствием.

Полиция изучает эпизоды с 10 желтыми карточками игрока «Севильи». Примечательно, что 7 из 10 карточек пришлись на 9 последних матчей в сезоне‑2023/24.

В случае доказательства вины Саласа по делу о мошенничестве футболисту грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: COPE
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