Арестован защитник «Севильи» Салас. Его подозревают в намеренном получении желтых карточек в матчах Ла Лиги
Защитник «Севильи» Кике Салас арестован по подозрению в организации ставок на матчи с его участием, сообщает COPE.
22‑летнего футболиста подозревают в том, что он намеренно получал желтые карточки в матчах прошлого сезона Ла Лиги, чтобы его друзья могли заработать на ставках. Салас и два его предполагаемых сообщника находятся под следствием.
Полиция изучает эпизоды с 10 желтыми карточками игрока «Севильи». Примечательно, что 7 из 10 карточек пришлись на 9 последних матчей в сезоне‑2023/24.
В случае доказательства вины Саласа по делу о мошенничестве футболисту грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: COPE
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