«Милан» стал главным фаворитом на Рэшфорда в зимнее трансферное окно
Букмекеры обновили коэффициенты на клуб Маркуса Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна.
«Милан» стал фаворитом на игрока с коэффициентом 1.90. Ранее букмекеры считали переход Рэшфорда в «Барселону» наиболее вероятным исходом в зимнее трансферное окно.
Зимний трансфер англичанина рассматривают «Барселона», «Вест Хэм» и «Монако». Также сообщается, что «Милан» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде Рэшфорда с правом выкупа.
Клуб Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
«Милан» – 1.90;
«Барселона» – 5.00;
«Ювентус» – 7.00;
«Боруссия» Дортмунд – 8.00;
«Арсенал» – 9.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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