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«Милан» стал главным фаворитом на Рэшфорда в зимнее трансферное окно

Букмекеры обновили коэффициенты на клуб Маркуса Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна.

«Милан» стал фаворитом на игрока с коэффициентом 1.90. Ранее букмекеры считали переход Рэшфорда в «Барселону» наиболее вероятным исходом в зимнее трансферное окно.

Зимний трансфер англичанина рассматривают «Барселона», «Вест Хэм» и «Монако». Также сообщается, что «Милан» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде Рэшфорда с правом выкупа.

Клуб Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

  1. «Милан» – 1.90;

  2. «Барселона» – 5.00;

  3. «Ювентус» – 7.00;

  4. «Боруссия» Дортмунд – 8.00;

  5. «Арсенал» – 9.00.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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