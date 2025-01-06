Если «Ноттингем» не проиграет «Вулверхэмптону», то 20-й тур АПЛ закончится без побед андердогов
«Вулверхэмптон» примет «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ.
«Ноттингем» – фаворит с коэффициентом 2.30. На «Вулвс» можно поставить за 3.40, на ничью дают столько же.
Матч «Вулверхэмптон» – «Ноттингем» станет заключительным в 20-м туре. Если «Форест» как минимум не проиграет, то этот тур станет третьим в сезоне без побед андердогов.
Игра пройдет 6 января и начнется в 23:00 мск.
У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем