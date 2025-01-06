Если «Ноттингем» не проиграет «Вулверхэмптону», то 20-й тур АПЛ закончится без побед андердогов

«Вулверхэмптон» примет «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ.

«Ноттингем» – фаворит с коэффициентом 2.30. На «Вулвс» можно поставить за 3.40, на ничью дают столько же.

Матч «Вулверхэмптон» – «Ноттингем» станет заключительным в 20-м туре. Если «Форест» как минимум не проиграет, то этот тур станет третьим в сезоне без побед андердогов.

Игра пройдет 6 января и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?